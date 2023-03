Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Polizeieinsatz in besetzten Waldstück - Gegenstände werden von Privatgrundstück beseitigt

Bramsche (ots)

Am Donnerstagvormittag fand ein polizeilicher Einsatz in dem besetzten Waldstück bei Bramsche an der "Wallenhorster Straße" statt. Anlass dafür ist, dass sich Teile des dortigen Camps auf dem Grundstück einer Privatperson befanden. Die BewohnerInnen des Camps wurden am heutigen Morgen von der Polizei aufgefordert, die Gegenstände eigenständig von dem Privatgrund zu beseitigen. Trotz wiederholter Ansprachen kamen die Personen der Aufforderung nur unzureichend nach. Mithilfe der technischen Einheit der Polizei und der Stadt Bramsche wurde eine Befestigung aus Holzstämmen und Astwerk von dem Privatgrundstück beseitigt. Hierzu wurden unter anderem Maschinen eingesetzt.

Die originäre Versammlung war nicht von den polizeilichen Maßnahmen betroffen. Eine Räumung des Camps hat nicht stattgefunden. Der polizeiliche Einsatz ist beendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell