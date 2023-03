Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: 45-Jähriger lebensgefährlich verletzt bei Alleinunfall

Belm (ots)

Am Donnerstagmorgen befuhr ein 45-Jähriger mit seinem KIA gegen 08:45 Uhr den "Power Weg" in Fahrtrichtung Belm. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann aus Ostercappeln mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum und einer Brücke. Der 45-Jährige wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Belm aus dem KIA befreit werden. Der Ostercappelner erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der KIA wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde der "Power Weg" im Bereich der Unfallstelle vollgesperrt. Die Arbeiten vor Ort dauern an.

