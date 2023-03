Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Restplätze frei - Präventionsteam der Polizei Osnabrück veranstaltet einen kostenlosen Kurs zum Thema "Fit mit dem Pedelec"

Osnabrück (ots)

Dieses Fahrtraining richtet sich an Menschen über 60 Jahre und unterteilt sich in einen theoretischen und praktischen Teil. Dieser wird auf einem abgesperrten Areal bei der Polizeiwache an der "Winkelhausenstraße" von zwei Beamten durchgeführt. Die Teilnehmeranzahl ist auf 12 Personen beschränkt. Die Teilnahme geschieht auf eigene Gefahr. Mitzubringen ist ein verkehrssicheres Pedelec und Wetter angepasste Kleidung. Außerdem besteht eine Helmpflicht.

Kosten: keine, eine Spende für Getränke/Kekse wird erbeten.

Ort: Polizeiwache Winkelhausenstraße Winkelhausenstraße 2 49090 Osnabrück

Zeit: 05.April 2023 von 09:00 Uhr - ca. 12:00 Uhr, 28.April 2023, Zeit und Ort wie oben, 04.Mai 2023, Zeit und Ort wie oben.

Anmeldungen bitte unter 0541 327 2044.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell