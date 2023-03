Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Nach Gefahrenbremsung auf Badberger Straße - 12-jähriger Insasse eines Linienbusses verletzte sich schwer - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Quakenbrück (ots)

Bereits am Donnerstagmittag, gegen 12.25 Uhr, kam es auf der "Badberger Straße" zu einem Beinaheunfall unter Beteiligung eines Linienbusses. In Höhe eines Autozentrums (Kreisverkehr "Niedersachsenstraße") leitete der 39-jährige Busfahrer plötzlich eine Gefahrenbremsung ein, um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pick-up zu vermeiden. Der grüne Geländewagen war zuvor auf die Gegenfahrbahn gefahren, um einen auf seiner Spur haltenden LKW zu überholen. Durch den starken Bremsvorgang wurde ein 12-jähriger Junge durch den Bus geschleudert und erlitt dabei schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Insgesamt befanden sich etwa 25 Kinder in dem Bus. Der grüne Pick-up fuhr daraufhin unbeirrt weiter in Richtung stadteinwärts. Die Polizei aus Quakenbrück ermittelt nun wegen Unfallflucht und sucht daher Zeugen, die Hinweise zu dem auffälligen Geländewagen oder seinem Fahrer geben können. Diese werden gebeten, sich unter 05431/907760 zu melden.

