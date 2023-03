Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Einbruch in Seniorenresidenz - Polizei sucht Zeugen

Bad Rothenfelde (ots)

In der Zeit von Samstagabend (21:00 Uhr) bis Sonntagmorgen (05:45 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in eine Pflegeeinrichtung an der "Hannoverschen Straße". Die Täter benutzten dabei eine einteilige Sprossenleiter, über die sie über das 1. OG in das Gebäude gelangten. Dort durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten einen Tresor mit bislang nicht näher beschriebenen Inhalt. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Leiter wurde am Tatort zurückgelassen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise (u.a. zur Herkunft der Leiter) geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05421/931280.

