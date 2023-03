Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste/BAB 1: Unfall mit Sattelzug - Ab 21:00 Uhr Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen

Rieste (ots)

Am Montagmorgen befuhr ein 38-Jähriger gegen 10:15 Uhr mit einem Sattelzug die BAB1 in Fahrtrichtung Bremen. Im Baustellenbereich, zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden, musste der Niederländer verkehrsbedingt abbremsen. Dabei kam er mit seinem Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab und kam seitlich in der Berme zum Liegen. Der 38-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Sattelzug sowie sein Mitnahmestapler wurden bei dem Unfall beschädigt. Aus dem Stapler traten zudem Betriebsstoffe aus. Im Rahmen der Bergungsarbeiten wird die A1 zwischen den o.g. Anschlussstellen von 21:00 Uhr bis maximal 06:00 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell