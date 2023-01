Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Tanzsportzentrum - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind in das Tanzsportzentrum im Bremerhavener Stadtteil Mitte eingebrochen und haben ein Fahrrad sowie einen Defibrillator entwendet.

Wie der Polizei erst jetzt gemeldet wurde, sind am Mittwochabend, 11. Januar, in der Zeit von 20.00 - 22.00 Uhr bislang unbekannte Täter in das Objekt an der Rudloffstraße eingebrochen und haben ein grünes Herrenfahrrad der Marke Excelsior sowie einen an der Wand im Eingangsbereich hängenden Defibrillator entwendet. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und bittet nun Personen, die im angegeben Zeitraum Beobachtungen rings um den Tatort gemacht haben oder sonst Hinweise zu Tat geben können, sich bei der Polizei Bremerhaven unter 0471-953-4444 zu melden.

