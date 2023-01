Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nach Kollision mit drei Fahrzeugen geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer kollidierte am Montagabend, 16. Januar, in der Friedrich-Ebert-Straße im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde mit gleich drei am Fahrbahnrand geparkten Autos. Anschließend flüchtete er vom Unfallort. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Unbekannte gegen 21.40 Uhr mit einem VW Polo die Friedrich-Ebert-Straße in südlicher Richtung. Weil er mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, kam er in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Bordstein. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Hyundai. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Polo ins Schleudern, fuhr erneut auf der linken Fahrbahnseite gegen den Bordstein, drehte sich halb um die eigene Achse, kollidierte mit zwei weiteren am rechten Seitenstreifen geparkten Autos und kam schließlich zum Stehen. Ohne sich um die Schäden zu kümmern stieg der Polofahrer aus dem Fahrzeug aus, ließ es an der Unfallstelle stehen und entfernte sich zu Fuß in Richtung Wormser Straße. Die Polizei leitete unverzüglich umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen ein, die jedoch nicht zum Auffinden der Person führten. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen Mann. Dieser war mit einer dunklen Jacke bekleidet. Er war ca. 1,80 Meter groß und trug einen Bart. Die Polizei Bremerhaven ermittelt in diesem Zusammenhang unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Wer das Verursacherfahrzeug vor oder während des Unfalls gesehen hat oder Hinweise auf den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0471/953-3164 zu melden. Der Gesamtschaden an den Autos wird auf circa 15.000 Euro geschätzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Friedrich-Ebert-Straße gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell