Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Dieb entwendet 13 Flaschen Whiskey

Bremerhaven (ots)

Ein Ladendieb entwendete in einem Verbrauchermarkt im Bremerhavener Ortsteil Eckernfeld 13 Flaschen Whiskey.

Dem Ladendetektiv eines Verbrauchermarktes an der Straße Pferdebade entging am Montagabend gegen 17.50 Uhr nicht, dass ein 35-jähriger Mann mehrere Flaschen der hochprozentigen Spirituose in seine mitgebrachte Tasche steckte und sich auf den Weg machte, das Geschäft ohne die Ware zu bezahlen zu verlassen. Als der Dieb den Detektiv bemerkte, flüchtete er zunächst, konnte jedoch gestellt werden. Dabei stürzten der Dieb und sein Verfolger, verletzt wurde jedoch niemand. Die hinzugerufene Polizei erschien vor Ort, und die Beamten stellten die Identität des Mannes fest. Sie eröffneten ihm, dass gegen ihn nun eine weitere Strafanzeige wegen Ladendiebstahl sowie eine zusätzliche wegen Hausfriedensbruchs erstattet wird, da ihm bereits ein Hausverbot in diesem Markt erteilt wurde. Grund dafür waren zwei Diebstahlsdelikte, die er in der vergangenen Woche ebenfalls dort begangen hatte. Auch hier war Hochprozentiges seine Beute.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell