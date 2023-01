POL-Bremerhaven: Rotlichtfahrt eines Smarts führt zu Waffenfund in einem Mercedes

Bremerhaven (ots) - Zwei mutmaßliche Einbrecher sind am Freitagabend, 13. Januar, nach einem Einbruch in Bremerhaven-Lehe von der Polizei festgenommen worden. Die beiden Männer befinden sich in Untersuchungshaft. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die beiden 24- und 33-Jährigen gegen 18 Uhr Zutritt zu einer Wohnung einer Frau an der Uhlandstraße. ...

mehr