POL-Bremerhaven: Offener Haftbefehl: Ladendieb landet hinter Gittern

Bremerhaven (ots) - Ein Kinderwagen, über den großflächig eine Decke gelegt ist? Diese Beobachtung kam einem Ladendetektiv in einem Supermarkt an der Schiffdorfer Chaussee in Bremerhaven-Geestemünde am Montagnachmittag, 16. Januar, verdächtig vor. Also bat er die Frau, die den Kinderwagen schob, nach dem Passieren des Kassenbereichs, die Decke zu lüften. ...

mehr