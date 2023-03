Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Trunkenheitsfahrt endet mit Unfall - Unfallverursacherin leicht verletzt

Badbergen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr eine 29-Jährige gegen 01:55 Uhr mit ihrem Skoda die "Dinklager Straße" in Richtung Dinklage. In Höhe einer Linkskurve kam die Frau aus Damme alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet dabei mit ihrem Skoda in einen angrenzenden Straßengraben. Die 29-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. An dem Auto entstand Sachschaden. Der PKW war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurden außerdem ein Verkehrszeichen und ein Leitpfosten beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Es folgte daraufhin eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins.

