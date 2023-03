POL-OS: Osnabrück: Radfahrer nach Sturz in Lebensgefahr

Bohmte (ots) - Am Samstag gegen 15 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann aus Diepholz die Straße Am Roten Pfahl in westliche Richtung. Im Kreuzungsbereich zur Haldemer Straße missachtete der Ford-Fahrer die Bevorrechtigung einer von links herannahenden 24-jährigen Bad Essenerin in ihrem VW Lupo. Es kam zur Kollision der beiden Pkw. Beide Unfallbeteiligten erlitten ...

mehr