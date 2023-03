Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Zwei Schwerverletzte nach Unfall mit Trunkenheit

Bohmte (ots)

Am Samstag gegen 15 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann aus Diepholz die Straße Am Roten Pfahl in westliche Richtung. Im Kreuzungsbereich zur Haldemer Straße missachtete der Ford-Fahrer die Bevorrechtigung einer von links herannahenden 24-jährigen Bad Essenerin in ihrem VW Lupo. Es kam zur Kollision der beiden Pkw. Beide Unfallbeteiligten erlitten schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Bei dem 44-Jährigen ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung, woraufhin ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Sachschäden schätzt die Polizei auf etwa 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell