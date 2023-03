Ostercappeln (ots) - Am Freitag gegen 14:30 Uhr ereignete sich in Ostercappeln ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Den Ermittlungen zufolge befuhr eine 27-jährige Frau aus Bochum mit ihrem Mercedes ML den Lutterdamm von Hunteburg in Richtung Bramsche. An der Kreuzung zur Vördener Straße missachtete die Frau die Bevorrechtigung eines Opel Corsa, der von der Vördener Straße nach rechts auf den Lutterdamm in ...

mehr