Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Drei Verletzte bei Vorfahrtsverstoß

Ostercappeln (ots)

Am Freitag gegen 14:30 Uhr ereignete sich in Ostercappeln ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Den Ermittlungen zufolge befuhr eine 27-jährige Frau aus Bochum mit ihrem Mercedes ML den Lutterdamm von Hunteburg in Richtung Bramsche. An der Kreuzung zur Vördener Straße missachtete die Frau die Bevorrechtigung eines Opel Corsa, der von der Vördener Straße nach rechts auf den Lutterdamm in Richtung Bramsche abbog. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Die 27-jährige Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant an der Unfallstelle behandelt. Die 49-jährige Fahrerin des Opels und ihre 82-jährige Mitfahrerin, beide aus Bersenbrück, wurden in ein Krankenhaus gebracht. Während die jüngere Frau leichte Verletzungen erlitt, wurde die Seniorin schwer verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Rettungs- und Aufräumarbeiten war der Kreuzungsbereich zeitweise voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell