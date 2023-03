POL-OS: Dissen: Brand in Fleischbetrieb - zwei Verletzte

Quakenbrück (ots) - In der Zeit von Mittwochabend (20:30 Uhr) bis Donnerstagmorgen (08:15 Uhr) brachen unbekannte Täter gewaltsam in ein Schuhgeschäft an der "Bremer Straße" unweit zur "Bürgermeister-Magnus-Straße" ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten mit bislang nicht näher bezifferten Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Polizei ...

