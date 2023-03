Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge: Einbruch und Fahrzeugdiebstahl

Berge (ots)

Das Ziel von Einbrechern wurde eine Pizzeria an der Hauptstraße in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag. Ein oder mehrere Unbekannte drangen gewaltsam in die Gaststätte ein, entwendeten Bargeld und einen Fahrzeugschlüssel. Mit dem Schlüssel wurde ein Citroën Xsara Picasso mit dem Kennzeichen OS-PM 8185 entwendet. Wer Hinweise zu dem Einbruch oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell