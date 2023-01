Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheitsfahrten festgestellt

Gera (ots)

Am Wochenende stellten Polizeibeamte in Gera bislang sieben Verkehrsteilnehmer fest, die aufgrund von Alkohol- sowie Betäubungsmittelkonsum nicht am Straßenverkehr hätten teilnehmen dürfen. So wurde ein 32-Jähriger mit einem E-Scooter in der Neuen Straße kontrolliert, der einen Atemalkoholwert von 1,18 Promille aufwies. Bei ihm folgte eine Blutentnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Ein 37-Jähriger Pkw-Fahrer war mit einem Wert von 0,91 Promille in der Siemensstraße unterwegs. Ein 51-Jähriger erreichte als Fahrzeugführer in der Humboldtstraße 0,7 Promille. Gegen beide Männer wurden jeweils Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen die 0,5-Promille-Grenze eingeleitet, mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro und einem Monat Fahrverbot. Die gleichen Rechtsfolgen erwarten vier Männer, die jeweils mit ihren Pkw im Stadtgebiet von Gera festgestellt wurden. Dabei standen ein 20-Jähriger, ein 51-Jähriger und ein 31-Jähriger unter dem Einfluss von Cannabis; ein 33-Jähriger hatte einen positiven Drogenvortest auf Kokain und Cannabis. Mit den vier Männern erfolgten Blutentnahmen sowie die Einleitung der entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren. Gegen den 31-Jährigen wurde zusätzlich eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.

