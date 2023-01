Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schlägerei in Jugendklub

Gera (ots)

Am Freitag hielten sich mehrere Personen bei einer Feier in einem Jugendklub in Bieblach-Ost auf. Die Veranstaltung sollte um 22 Uhr beendet werden. Damit waren zwei Gäste nicht einverstanden und gerieten mit anderen Anwesenden in Streit. Dieser gipfelte in einer Körperverletzung, bei der ein 17-Jähriger einen 35-Jährigen und ein 18-Jähriger einer 43-Jährigen leicht verletzt haben sollen. Anschließend flohen die Täter aus dem Klub, konnten jedoch durch die Polizei aufgegriffen werden. Gegen die Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

