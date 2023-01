Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnungsbrand geht glimpflich aus

Meuselwitz (ots)

Am Freitagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnugsbrand in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Wintersdorf gerufen. Dort hatte in einem Raum des Hauses ein elektrisches Werkzeug Feuer gefangen und somit zu einem Zimmerbrand geführt. Die Anwohner wurden glücklicherweise durch den Rauch und Geruch aufmerksam, konnten sich ins Freie retten und einen Notruf absetzen. Die Feuerwehr griff rechtzeitig ein, bevor sich der Brand im Haus ausbreiten konnte. Die Hausbewohner blieben bei dem Vorfall unverletzt.

