POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Parkvorgang endet in Kollision mit Hauswand

Dielheim (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 08.00 Uhr kam es in der Ortsstraße auf dem Parkplatz eines Discounters zu einem Unfall der etwas anderen Art. Ein 79-Jähriger parkte seinen Suzuki, rutschte hierbei von der Bremse ab und kam auf das Gaspedal. Das Fahrzeug beschleunigte kurz und kollidierte dann mit der Hauswand des Discounters. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 6000 Euro an dem Fahrzeug und der Hausfassade. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

