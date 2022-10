Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall wegen Rotlichtverstoß auf der L722

Hockenheim (ots)

Am Donnerstag gegen 18.00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der L722/ AS Hockenheim A61 zu einer Kollision zweier Autofahrer. Ein 23-Jähriger befuhr mit seinem Renault die Talstraße in Fahrtrichtung Ketsch. An der Talhauskreuzung übersah dieser aus bislang unbekannten Gründen das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage und fuhr in die Kreuzung ein. Der 45-Jährige BMW Fahrer befuhr die verlängerte Hockenheimer Straße von Ketsch kommend und wollte an der Kreuzung nach links in Fahrtrichtung B 39 abbiegen. Er hatte grünes Licht und fuhr ebenfalls in die Kreuzung ein. Hierbei kam es zwischen den beiden Fahrzeugführern zu einem Frontalzusammenstoß. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme wurden vereinzelt Straßenteile gesperrt. Die Fahrbahn wurde gegen 19.50 Uhr wieder freigegeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell