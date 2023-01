Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher unterwegs

Rositz (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag waren ein oder mehrere Einbrecher im Ort unterwegs. In den frühen Morgenstunden des Samstags wurde die Inhaberin eines Einfamilienhauses im Ortsteil Gorma durch Geräusche im Untergeschoss geweckt. Als sie das Licht einschaltete, hatte sich ein Einbrecher bereits Zugang zum Haus verschafft, wurde jedoch durch die Anwohnerin gestört und verließ das Haus ohne Beute. In der Altenburger Straße wurde an einem anderen Haus eine Garage geöffnet und daraus verschiedene Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Vorfällen aufgenommen.

