POL-OS: Osnabrück: Das Präventionsprojekt der Polizei Osnabrück "Sicherheit erfahren" für Senioren/Seniorinnen ab 65 Jahren geht in die zweite Runde

Bad Rothenfelde (ots) - In der Zeit von Samstagabend (21:00 Uhr) bis Sonntagmorgen (05:45 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in eine Pflegeeinrichtung an der "Hannoverschen Straße". Die Täter benutzten dabei eine einteilige Sprossenleiter, über die sie über das 1. OG in das Gebäude gelangten. Dort durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und ...

