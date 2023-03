Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Harrislee: Mann stirbt nach Auseinandersetzung in Wohnung

Harrislee (ots)

Am Freitagabend (17.03.23 kam es gegen 20:30 Uhr in einer Wohnung in der Süderstraße in Harrislee zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. In dessen Verlauf erlitt ein 34-jähriger Mann Stichverletzungen, an denen er verstarb. Der 35-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Er wurde nach ersten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da in Betracht gezogen werden muss, dass er in Notwehr gehandelt haben könnte.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls sollen sich zwei weitere Personen in der Wohnung aufgehalten haben. Nach ersten Erkenntnissen haben beide Personen nichts mit der konkreten Auseinandersetzung zu tun gehabt.

Die Hintergründe des Streits sind derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Auskünfte können zum jetzigen Zeitpunkt nicht erteilt werden.

