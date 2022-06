POL-KLE: Goch - Kfz-Teile auf Werkstattgelände gestohlen

Issum-Sevelen (ots) - Am Montag (20. Juni 2022) zwischen 17:30 und 20:00 Uhr haben unbekannte Täter aus einem Opel Meriva, der auf einem Parkplatz an der Rheurdter Straße stand, zwei Taschen gestohlen. Zuvor schlugen sie die Scheibe an der Beifahrertür ein, um in das Innere des Wagens zu gelangen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter ...

