Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Bürogebäude

Goch (ots)

Durch ein eingeschlagenes Fenster sind unbekannte Täter zwischen Mittwochabend und Montagmorgen (20. Juni 2022) in das Bürogebäude einer Wohnbaugesellschaft an der Klever Straße eingedrungen. Sie gingen die Räumlichkeiten nach Diebesgut ab und entwendeten drei Notebooks. Auch bei einem benachbarten Architekturbüro versuchten die Täter offenbar ihr Glück, gelangten aber nicht in das Gebäude. Die Kripo Goch erbitten Zeugenhinweise in dem Zusammenhang unter 02823 1080. (cs)

