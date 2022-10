Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Friseursalon- Zeugensuche

Arnstadt (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte begaben sich in der Zeit zwischen gestern, 19.10 Uhr und heute Morgen, 07.45 Uhr auf das Gelände eines Friseursalons in der Ichtershäuser Straße. Der oder die Täter versuchten anschließend ein Fenster des Gebäudes aufzuhebeln, was allerdings misslang. Der hierbei entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 800 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0251140/2022) entgegen. (jd)

