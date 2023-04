Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 55-jähriger Fußgänger nach Unfall schwer verletzt

Am Samstagnachmittag bog eine 34-jährige Belmerin gegen 16:35 Uhr mit ihrem VW von der "Liebigstraße" nach links auf die "Bohmter Straße" ab und kollidierte dabei mit einem 55-jährigen Fußgänger, welcher die grüne Fußgängerampel an der "Bohmter Straße" in östliche Richtung überquerte. Der Mann aus Osnabrück erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die 34-Jährige blieb unverletzt. Am PKW entstand Sachschaden.

