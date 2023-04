Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Zeugen gesucht nach Unfallflucht an der "Neustadtstraße"

Bohmte (ots)

Am Montag, den 27.03.23, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen 22:45 Uhr mit einem weißen/silbernen PKW (Karosseriebauart: Limousine) seitlich gegen einen am Fahrbahn geparkten grünen Skoda an der "Neustadtstraße" unweit zur "Gleiwitzer Straße". Der Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Am grünen Skoda entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass sich der Schaden an dem unfallverursachenden PKW auf der Beifahrerseite befinden muss. Hinweise zum Unfall bzw. zum Fahrzeugführer nimmt die Polizei Bohmte unter 05471/9710 entgegen.

