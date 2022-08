Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Traktor und Strohpresse in Priborn gestohlen

17209 Priborn (ots)

Am gestrigen 23.08.2022 wurde der Polizei in Röbel der Diebstahl von zwei landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen eines Agrarbetriebes in Priborn gemeldet.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 21.08.2022, 15:00 Uhr bis 23.08.2022, 15:00 Uhr widerrechtlich Zutritt zu dem Betriebsgelände in der Dorfstraße in Priborn und entwendeten in der weiteren Folge einen Traktor Arion 430 des Herstellers Claas und eine Stroh- und Heuballenpresse des Herstellers John Deere. Der Schaden wird derzeit mit 80.000 EUR beziffert.

Die Ermittlungen wegen des Diebstahls werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder Angaben zum Verbleib der landwirtschaftlichen Maschinen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Röbel unter 039931/ 848 224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell