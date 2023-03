Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Positiv ist nicht immer positiv

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ins Visier von Polizeibeamten geriet ein 41 Jahre alter Mann am Sonntag in Tautenhain. Der Mann wurde mit seinem Skoda in der Waldsiedlung kontrolliert. Wie sich herausstellte, führte der Mann aus Hermsdorf seinen Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Methamphetamin. Die anschließende Blutentnahme, eine Anzeige und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge.

