LPI-J: Hilfsbereitschaft einer Mutter ausgenut

Jena (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einem Geschäft in der Stadtrodaer Straße in Jena zu einem Einbruch. Ein Zeuge teilte dies am Sonntagnachmittag der Polizei mit. Unbekannte begaben sich in den Bereich der Außenausstellung des dortigen Möbelladens und hoben die Umfriedung des Geländes an, um folglich auf das Areal der Außenfläche zu gelangen. Hier gerieten drei Stühle, diverse Sitzauflagen ...

