Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gleich in zwei PKW´s eingebrochen

Arnstadt (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit von 05:30 Uhr bis 10:30 Uhr, schlug ein unbekannter Täter, an zwei, in der Lindenallee parkenden Pkw´s, die Seitenscheiben ein. Im Anschluss durchsuchte der Täter die Fahrzeuginnenräume der Pkw´s nach brauchbaren Gegenständen. Aus einem der Pkw´s wurde ein Starthilfeset entwendet. Bei den Pkw´s handelt es sich um einen Hyundai und einen Dacia. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder Tätern geben können, melden sich bitte telefonisch unter Nennung der Bezugsnummer 019194/2022, bei der PI Arnstadt-Ilmenau.

