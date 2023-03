LPI-J: Pkw beschädigt

Weimar (ots) - In Tiefengruben wurde durch einen unbekannten Täter der Briefkasten an einem Einfamilienhaus in Brand gesetzt. Zwischen Freitag- und Sonntagmittag wurde die Post in dem Kasten auf noch nicht bekannte Weise entzündet. Glücklicherweise erlosch das Feuer bevor es über das Holztor, an dem der Postkasten angebracht war, auf das angrenzende Haus hätte übergreifen können. So wurden lediglich der Briefkasten und die darin befindliche Post in Mitleidenschaft ...

