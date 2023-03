Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad wiedergefunden

Weimar (ots)

Am Freitag vergangener Woche wurde das Fahrrad einer 42-jährigen Frau vom Weimarer Schönblick entwendet. Nach Zeugenhinweisen konnte das Mountainbike im Hausflur eines Wohnblockes in Weimar West wieder aufgefunden werden. Da noch nicht bekannt ist, wie das Rad in das Mehrfamilienhaus kam, wurde es vorerst sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wird es an die Besitzerin herausgegeben.

