POL-COE: Ascheberg, Eschenbachstraße/ Kupferrohr gestohlen

Coesfeld (ots) - Eine bislang unbekannte Tatverdächtige entwendete am 04.03.2023, gegen 14.05 Uhr, die Geldbörse einer 58-Jährigen Rosendahlerin während des Einkaufs in einem Verbrauchermarkt auf der Hauptstraße in Osterwick (Rosendahl). Die Geldbörse führte sie in einer Einkauftasche mit sich. Den Diebstahl an sich bemerkte sie nicht. Eine aufmerksame Zeugin konnten zwei sich verdächtig verhaltene Personen im ...

