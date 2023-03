Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Olfen/ Nachtragsmeldung: Einbrüche mit Vandalismus, weitere Geschädigte sollen sich melden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 4998762

Von Freitag (03.03.23) bis Sonntag (05.03.23) sind Unbekannte in sieben Kindergärten und ein Vereinsheim in Lüdinghausen und Olfen eingebrochen. Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus, da die Taten im gleichen Zeitraum stattgefunden haben. Die Täter brachen Fenster und Türen auf, um in die Gebäude zu kommen. In zwei Fällen ist bekannt, dass die Einbrecher Bargeld mitgenommen haben.

In allen Kindergärten haben sie massiv gewütet. Sie haben Wände mit Farbe beschmiert, ein Aquarium zerstört, Türen beschädigt, Spiegel zerschlagen und Material aus Schränken auf Böden geworfen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Ursprungsmeldung:

Unbekannte sind während des Wochenendes in Lüdinghausen sowie dem Stadtteil Seppenrade in Kindergärten eingebrochen. In Lüdinghausen stiegen die Täter auch in ein Vereinsheim ein (bereits am 05.03.23 um 10.14 Uhr auf ots veröffentlicht). Die Polizei nimmt die Sachverhalte aktuell auf. Über mögliches Diebesgut gibt es bisher keine Angaben. Jedoch haben die Täter in allen Einrichtungen randaliert. Einen Zusammenhang prüft die Polizei. Bisher liegen der Polizei vier Anzeigen von Kindergärten und eine Anzeige eines Sportvereins vor. Es ist nicht auszuschließen, dass Unbekannte in weiteren Kindergärten in Lüdinghausen samt Ortsteil Seppenrade sowie Sportvereinen eingebrochen sind und randaliert haben. Daher bittet die Polizei die Betreiber solcher Einrichtungen, diese auf Einbrüche und Vandalismus zu überprüfen. Weitere Geschädigte sollen sich unter 02591-7930 an die Polizei in Lüdinghausen wenden, oder die 110 im Notfall wählen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell