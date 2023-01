Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Einbrüche in Kindertagesstätte/Kindergarten

Northeim (ots)

Northeim, Breiter Weg, Montag, 30.01.2023, 19.30 Uhr bis Dienstag, 31.01.2023, 07.10 Uhr

Northeim, Obere Straße, Montag, 30.01.2023, 19.00 Uhr bis Dienstag, 31.01.2023, 07.00 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Zeugen gesucht.

Im Zeitraum von Montag ca. 19.30 Uhr bis Dienstag ca. 07.10 Uhr gelangten bisher unbekannte Personen über ein Fenster gewaltsam in das Gebäude einer Kindertagesstätte in der Breiten Straße in Northeim.

Durch das Aufhebeln des Fensters entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Die unbekannten Personen konnten in den Räumlichkeiten kein Diebesgut an sich nehmen.

Zu einem zweiten Einbruch kam es in der Oberen Straße in Northeim. Dort betraten unbekannte Personen gewaltsam die Räumlichkeiten eines Kindergartens über ein Fenster.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag ca. 19.00 Uhr bis Dienstag ca. 07.00 Uhr.

Bei der Tat wurde ein Laptop gestohlen.

Insgesamt wird der Sach- und Entwendungsschaden auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Zeug-/innen, welche zu den beiden Taten sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell