Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, L874

Unfall mit Verletzten

Coesfeld (ots)

Am 05.03.2023, gegen 15.40 Uhr, befuhr eine 77-jährige Autofahrerin aus Münster die Kreisstraße 1 in Havixbeck und wollte mit ihrem PKW auf die L874 in Fahrtrichtung Münster einbiegen. Der Verkehr wird an dem Kreuzungsbereich mit Hilfe des Verkehrszeichens 206 (Stoppzeichen) geregelt. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 44-jähriger Autofahrer aus Hilter am Teutoburger Wald die L874 in Fahrtrichtung Münster. Die 77-Jährige fuhr auf die L874 ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Im Fahrzeug der Münsteranerin befanden sich noch zwei weitere Mitinsassen. Der Beifahrer verletzte sich durch das Auslösen der Airbags. Die 77- Jährige und die weiteren Fahrzeuginsassen verletzten sich ebenfalls beim Unfall. Krankenwagen brachten sie in ein Krankenhaus.

Im Fahrzeug des 44-Jährigen befanden sich ebenfalls zwei weiteren Insassen, darunter ein Kleinkind. Die Beifahrerin und das Kind erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort ambulant behandelt.

Die Unfallstelle blieb für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell