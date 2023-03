Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Kappellenweg, August-Schlüter-Straße

Einbrüche in Dülmen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 04.03.2023, kam es in Dülmen zu einem versuchten und einem vollendeten Einbruch in Einfamilienhäuser.

Auf dem Kapellenweg in Dülmen drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein, indem sie die Haustür aufhebelten. Im Inneren dursuchten sie sämtliche Räume und Schränke nach Diebesgut.

Sie entwendeten eine größere Anzahl von Schmuckstücken.

Auf der August-Schlüter-Straße in Dülmen versuchten unbekannte Täter, gegen 15.15 Uhr, in ein Haus einzubrechen. Die Hausbewohner waren zu dem Zeitpunkt nicht zugegen. Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete zwei fremde Personen im Garten, welche sich vor einer der Terrassentüren aufhielten. Diese flüchteten dann fußläufig in unbekannte Richtung. Ins Innere des Hauses gelangten sie augenscheinlich nicht. An der Terrassentür sind mehrere Hebelspuren zu erkennen.

Der Nachbar kann die Personen wie folgt beschreiben:

Person 1:

- weiblich - ca. 1,60-1,65m groß - 20-30 Jahre alt - Kapuze über den Kopf gezogen

Person 2:

- männlich - ca. 1,70-1,80m groß - 20-30 Jahre alt - Kapuze über den Kopf gezogen

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell