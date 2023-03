Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten am 05.02.2023, gegen 00.20 Uhr in ein Restaurant auf der Bahnhofstraße in Coesfeld einzubrechen. Die Täter hebelten an einer rückwärtigen Tür und löste somit den Einbruchalarm bei der angeschossenen Sicherheitsfirma aus. In das Restaurant an sich gelangten sie augenscheinlich nicht. Hinweise bitte an die ...

mehr