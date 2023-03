POL-COE: Lüdinghausen, An der Geest, Sachbeschädigung/versuchter Diebstahl auf Friedhof

Coesfeld (ots) - Am Samstag, 04.03.2023, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 18:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Kapellenweg in Dülmen ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Dülmen unter 02594-7930 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

