Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Reifen zerstochen

Brünn (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Mittwoch, 15:00 Uhr, bis Donnerstag, 04:45 Uhr, einen in der Bergstraße in Brünn abgestellt BMW. Die Täter stachen einen Reifen des Wagens platt und konnten unbemerkt flüchten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03685 778-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell