LPI-SHL: Einbruch in Werk- und Lagerhalle

Zella-Mehlis (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 22.09.2022 bis Donnerstagvormittag gewaltsam Zutritt zu einer Garage am "Sandiger Weg" in Zella-Mehlis. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Die Täter zogen allerdings ohne Beute wieder von dannen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03681 369-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

