Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall Lkw/Pkw - Seniorin schwerverletzt

Suhl (ots)

Ein 46-Jährige befuhr Donnerstagvormittag mit seinem LKW mit Anhänger die Pfütschbergstraße in Suhl und bog in der weiteren Folge auf die Hubertusstraße ab. Hierbei übersah er die vorfahrtsberechtigte 73-jährige VW-Fahrerin. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der die Seniorin schwer verletzt wurde. Am Wagen der 73-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Am LKW entstand ein erheblicher Schaden im Frontbereich.

