LPI-SHL: Vor der Polizei geflüchtet

Obermaßfeld (ots) - Eine 16-jährige Simson-Fahrerin verlor Mittwochabend in Obermaßfeld in einer Kurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Moped und stürzte. Sie kam mit leichten Verletzungen ins Klinikum. Am Moped entstand geringer Sachschaden.

