Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erfolglose Räuber

Barchfeld (ots)

Zwei unbekannte männlicher Täter betraten Donnerstagabend kurz vor 22:00 Uhr maskiert eine Tankstelle in der Liebensteiner Straße in Barchfeld. Ihr Weg führte direkt zum Kassenbereich, wo einer der Täter einen pistolenähnlichen Gegenstand auf den Tankstellenmitarbeiter richtete. Der zweite Unbekannte reichte einen mitgebrachten Rucksack über den Tresen, in der Hoffnung das der Mitarbeiter diesen mit den Tageseinnahmen füllen würde. Doch dieser warf den Rucksack in Richtung der Täter zurück, was die beiden dazu veranlasste ohne Beute das Weite zu suchen. Der Angestellte blieb glücklicherweise unverletzt. Die eingeleiteten Fahnungsmaßnahmen nach den Räubern blieben bis dato ohne Erfolg. Die Tat wurde allerdings durch die Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 03695 551-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell