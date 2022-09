LPI-SHL: Unfall auf regennasser Fahrbahn

Hildburghausen (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch zwei Bauwagen, welche am Immanuel-Kant-Platz in Hildburghausen aufgestellt waren, auf. Die Einbrecher entwendeten Genussmittel, elektronische Gerät und mehrere Schlüssel. Bislang liegen der Polizei keine Hinweise auf die Langfinger vor. Sollten Sie verdächtige Personen am Tatort beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Hildburghäuser Polizei ...

mehr